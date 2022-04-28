وزارة الاقتصاد تمدد فترة السماح باستيراد المكرونة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة محمد الحويج، قراراً يقضي بتمديد فترة السماح باستيراد سلع المكرونة والشعيرية والأصناف المماثلة.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة السماح بتوريد السلع المحددة تستمر لفترة شهرين، اعتباراً من السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

يذكر أن ليبيا تستورد 85% من حاجتها من السلع الغذائية، بينها المكرونة وسلع تموينية رئيسية أخرى، حيث يتم تغطية ما يتم استيراده من السوق العالمية عبر الاعتمادات المستندية.

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا تفتقر إلى مصانع المكرونة باستثناء البعض التي لا تُغطي الطلب في السوق المحلية، فيما يعتمد القطاع الخاص في توريد كميات كبيرة منها على تونس وإيطاليا بالدرجة الأولى كما تأتي بعض الواردات من أسواق مصر وإسبانيا وبعض الدول الأخرى.

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