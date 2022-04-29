مصدر لـ218: لا صحة لأنباء إعادة تشغيل حقل الشرارة

نفى مهندس يعمل في حقل الشرارة لــ218 الأنباء المتداولة حول إعادة تشغيل الحقل يوم الخميس، مشيراً إلى أن عملية صيانة لاثنين من الضواغط المتوقفة عن العمل منذ عام 2010 قام بها مهندسان ألمانيان على مستوى المحطة 186، استوجبت عملية اختبار على مراحل الساعات الماضية لإحدى الضواغط التي انتهى من صيانتها، ما أدى لارتفاع مستوى ضغط الآبار.

وأشار المهندس في حديثه لـ218 إلى أن الحقل مازال متوقفاً عن العمل، وأن عملية التجربة ستنتهي الجمعة، مشيراً إلى عدم وجود أي تعليمات إدارية بخصوص البدء بعمليات الإنتاج.

وينتج حقل الشرارة النفطي الذي أغلقه محتجون قبل أسبوعين بسبب رفضهم لسياسة الإنفاق لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة 280 ألف برميل، ويضخ النفط الخام إلى ميناء الزاوية النفطي ليتم تصديره.

وكانت وكالة argus لأخبار الطاقة قد نقلت عن جوسو جون إيماز الرئيس التنفيذي لشركة ريبسول النفطية الإسبانية، الشريكة للمؤسسة الوطنية للنفط في شركة أكاكوس المشغلة لحقل الشرارة، أنه قد تم البدء بتشغيل حقل الشرارة وإنتاج 70 ألف برميل يومياً من طاقة الحقل الإنتاجية والبالغة 300 ألف برميل يومياً .

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