الكبير يشارك في اجتماعات الربيع بحضور محافظي البنوك المركزية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماع محافظي البنوك المركزية على هامش اجتماعات الربيع الذي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد- وفقاً لبيان مقتضب للمصرف نشره الخميس.

وناقش مسؤلو السياسات المالية والنقدية في الاجتماع -الذي عقد عبر الانترنت- الإجراءات التي يمكن اتخادها من الدول، للحد من ارتفاع أسعار السلع و ضبط معدلات التضخم، لما لها من تأثير على الوضع الاقتصادي العالمي للحد من انعكاساتها على الشعوب.

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قد ناقش مطلع الأسبوع الحالي، مع نائبه علي الحبري في إسطنبول آليات توحيد مجلس الإدارة المنقسم منذ عام 2014م.

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