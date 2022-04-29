خاص.. ما هي أسباب ارتفاع سعر الصرف بالمركزي! .. تابع التفاصيل

شهد سعر الصرف اليوم بمصرف المركزي ارتفاعاً حيث وصل مساء اليوم إلى 4.77 بينما كان صباح اليوم 4.80 .

ومن جهته صرح عضو لجنة سعر الصرف “عمران الشايبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول أن سبب ارتفاع وانخفاض الدولار أمام الدينار هذه الفترة يرجع إلى سعره في SDR “حقوق السحب الخاصة” وليس تغيير في سعر الصرف “لا نقصد سعر صرف الدينار مقابل العملات للمصرف المركزي بعد مارس 2012” مضيفاً بأن رفع سعر الفائدة للدولار ساعد في إرتفاعه أمام العملات الأخرى.

وتابع بالقول؛ يعني عندما يرتفع الدولار في السلة هناك عملة أخرى من الخمس عملات الموجودة في السلة ( الدولار الأمريكي واليورو والرينمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني)،ولهذا إذا ارتفع الدولار سينخفض اليورو حسب السوق العالمية للعملات وبعده يتحدد في السلة التي تنعكس على سعر الصرف للدينار.

وكان من المفترض أن يتم تعديل أسعار العملات لل SDR في مارس 2022 ،والتي عادةً ما يتم النظر فيها كل خمسة سنوات، وأرجأ المجلس التنفيذي المراجعة التالية لسلة تقييم حقوق السحب الخاصة إلى 31 يوليو 2022 لإعادة تحديد دورة الخمس سنوات لمراجعات تقييم حقوق السحب الخاصة، مع استكمال المراجعة التالية بحلول منتصف عام 2022 ، ستصبح السلة الجديدة سارية في 1 أغسطس.

ومن جهته قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن الدينار ليس معادلات أو مربوط بالدولار كما يعقد الكثيرين مضيفاً أن الدينار مربوط بعملة افتراضي مكونة من سلة عملات ” دولار ، يورو ، ين ، رافينبي صيني واسترليني ” ويسمى بالعربي ” حقوق سحب خاصة SDR”

وتابع قائلاً؛ وحدة السحب الخاصة SDR عملة افتراضية تستعمل من قبل صندوق النقد الدولي IMF و البنك الدولي WBG ، وكان معادلة الدينار قبل توحيد سعر في 3/1/2021 مربوط ب دينار 1 = 0.52 SDR )وحدة سحب خاصة) ، وتم التغيير والتخفيض إلى الدينار 1 = 0.15 SDR .

وتابع قائلاً: لذلك مثلاً نجد بأن الدينار إنخفض مع الدولار ولكن ارتفع مع الجنيه الاسترليني واليورو .

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