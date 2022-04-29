اقتصاد عاجل

سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 29 ابريل 2022 في السوق السوداء

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 29 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 29 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0625 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.0550 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0650 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0625 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.0675 دينار

اليورو – طرابلس = 5.285 ~5.290 دينار

اليورو – بنغازي = 5.290 ~5.295 دينار

الجنية الإسترليني 6.31 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب224.5 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب261.91 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب299.33 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2095 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.22 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.23 “مصرف الوحدة” – 5.12 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك