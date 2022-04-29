وزيرة الشؤون الاجتماعية توضح بشأن زيادة قيمة علاوة الزوجة والأبناء

أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” بشأن زيادة قيمة علاوة الزوجة والأبناء.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” أن قيمة منحة الزوجة والأبناء من وجهة نظري كوزيرة هي ضعيفة تحتاج إلى تعديل القانون.

وأضافت الكيلاني في تصريحات نشرتها صدى الالكترونية، “نحمد الله أننا نجحنا في صرف المُنحة لمستحقيها رغم كل العوائق وعدم اعتماد الميزانية، وخلال المرحلة القادمة سنعمل على تطوير قانون المُنحة وإعطاء مقترح بتعديل القيمة بناءاً على تعديل سعر الصرف الجديد”.