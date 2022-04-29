اسعار الذهب اليوم ترتفع لكنه في طريقه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ يناير

(رويترز) – ارتفعت اسعار الذهب اليوم الجمعة 29 ابريل 2022 إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المقلقة بعض الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا، لكن من المرجح أن تسجل السبائك أول انخفاض شهري لها منذ يناير كانون الثاني بفعل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1905.67 دولار للأوقية (الأونصة). لكنه خسر نحو 1.6 بالمئة هذا الشهر. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1908.10 دولار للأوقية.

ورفع أسعار الفائدة الأمريكية يدفع الدولار والعائد على سندات الخزانة إلى الصعود ويفرض ضغوطا على الذهب المقوم بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت اسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.34 دولار للأوقية.

وصعد سعر البلاتين اليوم 0.6 بالمئة إلى 924.49 دولار للأوقية.

وزادت اسعار البلاديوم اليوم 0.7 بالمئة إلى 2247.63 دولار للأوقية.

والمعادن الثلاثة في طريقها لتكبد خسائر شهرية.