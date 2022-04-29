نمو الصادرات المصرية غير النفطية بـ20% خلال الربع الأول من 2022

نمت الصادرات المصرية غير النفطية بمقدار 1,5 مليار دولار أي بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 9,1 مليارات دولار مقابل 7,6 مليارات دولار في الربع الأول من العام الماضي.

وعزت وزيرة الصناعة والتجارة المصرية نيفين جامع سبب النمو إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في قطاعات الإنتاج كافة ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وبحسب “جامع”، فإن الأسواق الإفريقية تصدرت وجهات التصدير المصرية بقيمة إجمالية 515,3 مليون دولار بزيادة قدرها 35%، فيما حلت دول الجامعة العربية في المرتبة الثانية بإجمالي قدره 2,9 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 28%.

وكشفت “جامع” أن أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية تشمل الولايات المتحدة بـ 623 مليون دولار وتركيا بـ 565 مليونًا وإيطاليا بـ 580 مليونًا والإمارات بـ 579 مليونًا وإسبانيا بـ 284 مليونًا وإيرلندا الشمالية والهند بـ 274 مليون دولار لكلٍّ منهما، فيما كان نصيب ليبيا من الصادرات المصرية بـ 271 مليونًا والسودان بـ 265 مليون دولار.

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