اقتصاد

مدير مكتب الزكاة ببني وليد لـ 218: زيادة المنح المخصصة للأسر المسجلة بـ30%

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى مكتب صندوق الزكاة بني وليد صرف مستحقات الأسر المسجلة لديه، وأوضح مدير المكتب يونس البقار، في تصريح لــ”218″، أن اللجنة قررت زيادة المنح المخصصة لهذا العام بواقع 30% لكل فرد من أفراد الأسرة .

وأشار البقار إلى أن زيادة القيمة المالية جاء دعمًا للأسر في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسعار ارتفاعًا في جلّ السلع الأساسية وملابس الأطفال، حيث يزداد الطلب عليها قبيل عيد الفطر، فيما يوزع التجار السبب وراء ذلك إلى ارتفاع الأسعار عالميًا وزيادة تكاليف الشحن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك