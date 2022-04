لليوم الرابع على التوالي.. أسعار النفط تواصل ارتفاعها

تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها، الجمعة، لرابع يوم على التوالي، مع اتساع مخاوف نقص الامدادات العالمية جراء حرب أوكرانيا، متغلبة على مخاوف تراجع الطلب من الصين، والتي أغلقت عدة مقاطعات في مواجهة كورونا.

ومع صباح اليوم الجمعة ارتفعت عقود خام برنت القياسي، تسليم يوليو 1.2 دولارا أو بنسبة 1.12%، ليجري تداولها عند 108.46 دولارا للبرميل، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو 78 سنتا أو بنسبة 0.74%، إلى 106.14 دولارا.

وتتجه أسعار الخام لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، بنحو 7% لمزيج برنت و11% للخام الأمريكي.

وتتسع المخاوف من فقدان المزيد من الإمدادات الروسية، مع تزايد احتمالات انضمام المزيد من الدول الغربية للولايات المتحدة في حظر النفط الروسي في أحدث سلسلة من العقوبات ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا، خصوصا بعد أن اقدمت موسكو على وقف إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا.

وتتزامن مخاوف الإمداد مع توقعات بأن يبقي تحالف أوبك+، في اجتماعه المقبل في 5 مايو، على خطته الحذرة بشأن زيادات الإنتاج، رغم الضغوط الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

