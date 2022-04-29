خاص.. “ساويرس” يُصرح لصدى الاقتصادية بخصوص منشوره عن الدبيبة .. ويرد حيال أخبار وجود مشاريع خاصة بشركته في ليبيا

قال رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص البوست الذي نشره عبر التويتر والذي قال خلاله: سيذكر التاريخ ان الدبيبة وقف فى طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية فضل المنصب عن مصلحة ليبيا.

حيث رد حرفياً بالقول لصدى: هذا المنشور ليس مرتبط بي وليس لدي علاقة به ولم أتحدث عن ليبيا أبداً منذ أن تركها والدي .

وتابع قائلاً: ولم أشارك في إعادة إعمار أو أي إتفاقية مع ليبيا بما يخص مشروع عقد الطريق الدائري.

يذكر أن صدى الاقتصادية قد تأكدت من أن الصفحة التي نشرت الخبر تتبع لرجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” وموثقة بالعلامة الزرقاء.

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