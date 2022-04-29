وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة تبحث آليات تنظيم التجارة والاستثمار

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع اللجنة القانونية برئاسة الكوني اعبودة وأعضاءها، ملف استكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

واستعرضت اللجنة خلال اللقاء عملها في تطوير اللوائح القانونية بشأن النشاط التجاري وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بشأنها، بعد أن استكملت مراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية المبرمة.

وقدمت اللجنة القانونية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، عدداً من التوصيات بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، لإضافتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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