اقتصاد

مصر: قيمة الصادرات إلى ليبيا بلغت 271 مليون دولار في الربع الأول من 2022

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، إن قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا بلغت 271 مليون دولار، في الربع الأول من العام الحالي 2022.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية في الربع الأول من عام 2022، كانت الولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا والإمارات وإسبانيا وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والهند وليبيا، ثم السودان على التوالي.

وتصدرت الأسواق الأفريقية – باستثناء الدول العربية – وجهات التصدير المصرية في الربع الأول من عام 2022 بقيمة إجمالية قدرها 515.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 35٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وحلت دول جامعة الدول العربية في المرتبة الثانية بإجمالي 2.9 مليار دولار (زيادة 28٪)، والولايات المتحدة 623 مليون دولار (زيادة 21٪).

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قناة 218 الليبية

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