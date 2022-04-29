الحسابات العسكرية تطالب بصرف مرتبات الجيش قبل العيد

أفاد مدير إدارة الحسابات العسكرية الفريق عطية الشريف، أنه تم -الخميس – تنفيذ حوالة مرتبات شهر مارس فقط من مصرف ليبيا المركزي طرابلس، في الوقت الذي صُرفت فيه مرتبات الجيش بالمنطقة الغربية لشهر أبريل منذ أسبوع -“وتم نشر ذلك إعلامياً على غير العادة”- حسب ما نقله اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي للجيش الوطني على صفحته بفيسبوك.

وجاء في منشور المحجوب أن هذا الإجراء تسبب في صرف هذه القيمة المتأخرة نهاية دوام الخميس، في عدم إمكانية تحويل مرتب شهر مارس قبل عيد الفطر المبارك.

وأشار الفريق عطية الشريف إلى أن “القصد من وراء هذا التأخير حتى لا يستفيد العسكريون من منتسبي الجيش من المرتب في حينه، وستقوم إدارة الحسابات العسكرية بصرف المرتبات -صباح الجمعة- للوحدات العسكرية” ويأمل من المصارف مراعاة ذلك حتى يتم صرف الحوافظ لمنتسبي القوات المسلحة.

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