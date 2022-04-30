اقتصاد

سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 30 ابريل 2022 في السوق السوداء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 30 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 30 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.06 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.0575 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0700 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0625 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.0655 دينار

اليورو – طرابلس = 5.290 ~5.295 دينار

اليورو – بنغازي = 5.295 ~5.300 دينار

الجنية الإسترليني 6.31 دينار

الليرة التركية 0.35 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب226.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب263.6 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب301.3 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2109 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.22 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.23 “مصرف الوحدة” – 5.12 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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