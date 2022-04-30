اقتصاد

العجز التجاري في تركيا يقفز بنسبة 75% على أساس سنوي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفع العجز التجاري في تركيا لأعلى مستوى له خلال العام الجاري، بحسب بيان معهد الإحصاء التركي.

وسجل العجز نسبة ارتفاع قدرها 75% بالمقارنة على أساس سنوي مع شهر مارس من سنة 2021 أي ما يعادل 8 مليارات و170 مليون دولار.

وعزا معهد الإحصاء سبب ارتفاع العجز التجاري إلى زيادة واردات تركيا في مارس هذا العام إذ بلغت 30 مليارًا و800 مليون دولار، مقابل صادرات قدرها 22 مليارًا و700 مليون دولار .

وتواجه تركيا ضغوطًا اقتصادية كبيرة بسبب تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وعدم استقرار سعر الفائدة وتراجع ثقة المستهلكين.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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