بعد توقف شهرين.. كييف تكشف عن حجم صادراتها الموسمية من الحبوب

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية عن حجم صادراتها من الحبوب للموسم 2021/ 2022 بعد توقف دام نحو شهرين عن نشر المعلومات بسبب الحرب القائمة بين موسكو وكييف.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن صادرات الحبوب هذا الموسم سجلت أكثر من 45 مليون طن أغلبها كان قبل شهر فبراير الذي اندلعت فيه الحرب حيث سجل شهر أبريل من هذا العام صادرات حبوب قدرها 763 ألف طن فيما بلغت صادرات شهر مارس الماضي 300 ألف طن.

وكشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، في اجتماع نظم في كييف الجمعة، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع بلغاريا وألمانيا و بولندا ورومانيا لتصدير محاصيل الحبوب عن طريقها.

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