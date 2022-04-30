وزارة الاقتصاد والتجارة تعتزم بتنظيم الملتقى والمعرض الدولي للمناطق الحرة

تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة تنظيم الملتقى والمعرض الدولي للمناطق الحرة بالتعاون مع المنطقة الحرة مصراتة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 28_29 يونيو 2022 م بالمنطقة الحرة مصراتة.

كما يأتي هذا الملتقى للتعريف بالمناطق الحرة ودورها في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة، وكذلك تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الملتقى والمعرض الدولي إلى تفعيل المناطق الحرة وتنشيط تجارة العبور وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة المناطق ، إلى جانب دعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة وتعزيز التعاون التجاري للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير والاستيراد والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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