اقتصاد الدبيبة تعلن عن فرص عمل للقطاع الخاص والاستثمار

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة، التابعة لحكومة الوحدة، إنها تعتزم تنظيم الملتقى والمعرض الدولي للمناطق الحرة بالتعاون مع المنطقة الحرة مصراتة. وOutbox Team يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و28 يونيو 2022 المقبل بالمنطقة الحرة مصراتة، وفق بيان رسمي للوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الملتقى، يأتي للتعريف بالمناطق الحرة ودورها في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة. وتفعيل المناطق الحرة، وتنشيط تجارة العبور و طرح الفرص الاستثمارية الواعدة بكافة المناطق، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والنظيفة. وتعزيز التعاون التجاري للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير والاستيراد والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق بيان الوزارة.

المثير، إنه في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الاقتصاد والتجارة عن فرص عمل للقطاع الخاص والاستثمار. فإن البلد تعاني من وقف تصدير النفط. المورد الرئيسي للدخل طوال أكثر من أسبوع وهو ما يفجر بحدوث أزمة ضخمة مع دخول أيام أجازات عيد الفطر. دون أن تنجح حكومة الدبيبة في حل المشكلة أو التقليل من آثارها الوخيمة على الاقتصاد الليبي، والتي أصابته بالشلل.