اقتصاد

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: قلقون من استمرار إغلاق النفط الذي سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف

تم النشر منذُ 54 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أنها قامت هذا الأسبوع بإطلاع الشركاء الدوليين و الليبيين على دعمها لاستقرار شبكة الشركة العامة للكهرباء GECOL وتوقعات توليد الطاقة في صيف 2022.

وكذلك أضافت أن الولايات المتحدة قلقة من أن الإغلاق المستمر للنفط قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات أطول من الوقت وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف، لكنها تظل ملتزمة بمساعدة الشركة العامة للكهرباء على التخفيف من هذه المشاكل.

كما يمكن أن يساعد إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، كذلك ترشيد استخدام مكيفات الهواء في تقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي وتمكين شركة الكهرباء من اقتصاد الوقود نظراً للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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