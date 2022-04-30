خاص: “فتحي باشاغا” يُجيب على تساؤل صدى بخصوص تحويل ايرادات من بيع النفط إلى حكومة الدبيبة

صرح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص تحويل ايرادات من بيع النفط إلى حكومة الدبيبة قائلاً: فوجئنا بتحويل ايرادات من بيع النفط إلى حكومة الدبيبة على الرغم من وجود توافق على الاجتماع بين الأطراف في ليبيا وتنظيم آلية هذه المصروفات وحصرها في أبواب المرتبات والدعم فقط.

وأضاف بالقول: لكن هذا لم يتم وشاهدنا بيان السفارة الأمريكية الذي سلط الضوء على هذا العمل، وكذلك هناك حالياً أطراف تسعى لعقد اجتماعات لوضع وتنظيم حل لهذه المسألة بالكامل.

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