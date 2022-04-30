منظمة العمل تخفض تصنيف التعافي في سوق العمل لعام 2022

خفضت منظمة العمل الدولية تصنيفها المتوقع لتعافي سوق العمل لعام 2022 بسبب تأثير المتغيرات الأخيرة لـ كوفيد 19 في عالم العمل، بالإضافة لعدم اليقين فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للوباء.

توقع تقرير المنظمة وصول البطالة العالمية لأعلى مستوى لها من قبل بدء الجائحة وحتى عام 2023 على الأقل بـ 207 ملايين، مقارنة بـ 186 مليونًا في عام 2019 وحذر من أن يكون التأثير الكلي على التوظيف أكبر بكثير من التمثيل في هذه الأرقام؛ لأن الكثير من الناس تركوا القوى العاملة.

ومن المتوقع أن يظل معدل المشاركة في القوى العاملة العالمية في عام 2022 أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن عام 2019.

ورجح تقرير منظمة العمل الدولية أن يتطلب إصلاح هذا الضرر سنوات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى على مشاركة القوى العاملة، ودخل الأسرة، والتماسك الاجتماعي وربما السياسي.

وكان وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد قد أشار في مقابلة مع 218 في وقت سابق إلى عدم توفر أرقام دقيقة توضح أعداد البطالة في ليبيا حتى الآن، مؤكدا انعدام أي نوع من المعلومات عند تسلمه مهام الوزارة، وكشف عن سعي وزارته لاستقدام مليون فرصة عمل مصرية في ليبيا، وقال إن من بين 30 ٪ من كل عامل أجنبي يتم توظيف عمالة وطنية.

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