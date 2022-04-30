حصري.. هل سيستمر صندوق دعم الزواج؟.. “باشاغا” يجيب لِصدى بالخصوص

صرّح رئيس الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “فتحي باشاغا” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية مجيباً على تساؤل مدى استمرارية صندوق دعم الزواج من عدمه.

حيث قال:”حكومة الدبيبة وضعت آلية خاطئة في صندوق دعم الزواج وبها تم اهدار مبالغ مالية كبيرة لم تصل إلى مستحقيها ونحن في الحكومة الليبية سنضع آلية واضحة لهذا الصندوق بحيث يستفيد منه من هو بحاجة إلى هذا الدعم بدون عشوائية”.

مُضيفاً:”نحن نرى اليوم نتائج العمل الخاطئ الذي كان عليه الصندوق ومن أدراه والمظاهرات الشبابية في كل مكان نتيجة عدم وضع خطة واضحة المعالم”.

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