ليبيا تخسر 60 مليون دولار يوميا بسبب إغلاق الحقول النفطية

أخبار ليبيا 24

قال، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، إن الأضرار التي لحقت بالدولة الليبية جراء الإغلاقات وصلت إلى نحو 600 ألف برميل من الخام يوميا وهو ما يعني نحو 60 مليون دولار يوميا.

وقال عون “بحساب سعر بيع بمتوسط 100 دولار للبرميل، تبلغ الخسائر 60 مليون دولار على الأقل يوميا”.

وأضاف عون، في تصريحات صحفية، أن الإغلاقات تؤثر على المدى الطويل حتى على الأنابيب التي تنقل النفط،. كما أنها تؤثر على سمعة الدولة في العالم وفقدان وضعها في السوق الدولية.

ومنذ منتصف أبريل تشهد ليبيا إغلاقات لعدد من المنشآت النفطية ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إعلان “القوة القاهرة” وتعليق عمل ميناءين مهمين في الشرق، مع استمرار إغلاق ستة حقول نفطية كبيرة.

وأعلن، محتجون في الزويتينة شمال وفي أوباري والمناطق المجاورة جنوب غرب، غلق حقول النفط. وإيقاف الإنتاج وتصدير النفط احتجاجا على عدم تسليم حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة مهامها للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

واجتمع باشاغا في 26 أبريل الماضي مع شيوخ وأعيان منطقة الهلال النفطي، حيث اشترطوا لإعادة الإنتاج بقاء. ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي.

وأكدوا، أن إعادة الإنتاج مرهون بضمان بقاء ريع النفط في حسابات المؤسسة الوطنية بالمصرف الليبي الخارجي. لحين استلام الحكومة المكلفة من النواب.