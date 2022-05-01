خاص: بالأرقام والتفاصيل.. باشاغا يكشف لصدى القيمة المرصودة من ميزانية حكومته لصندوق دعم الزواج

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي “فتحي باشاغا” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن القيمة المرصودة في ميزانية الحكومة بخصوص صندوق دعم الزواج 2 مليار ، وأن التوزيع لن يكون عشوائي ولن نضع المواطنين في مأزق كالذي حصل مع حكومة الدبيبة

وتابع بالقول أن حكومة الدبيبة وضعت آلية خاطئة في صندوق دعم الزواج وبها تم اهدار مبالغ مالية كبيرة لم تصل إلى مستحقيها ونحن في الحكومة الليبية سنضع آلية واضحة لهذا الصندوق بحيث يستفيد منه من هو بحاجة إلى هذا الدعم بدون عشوائية”.

مُضيفاً:”نحن نرى اليوم نتائج العمل الخاطئ الذي كان عليه الصندوق ومن أدراه والمظاهرات الشبابية في كل مكان نتيجة عدم وضع خطة واضحة المعالم”.

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