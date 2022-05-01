“العابد” يبحث أوضاع ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اجتماعاً عبر الدائرة المغلقة مع مدير مكتب ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية ومديرو الإدارات والمكاتب، بحضور أمين سر شؤون الديوان بالوزارة “عادل عبدالسلام” وذلك لبحث سير العمل بفرع الديوان ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية.

واستعرض الاجتماع الدورات التدريبية التي تقام حالياً بمدينة البيضاء والتي تأتي ضمن روزنامة التدريب 2022م التي انطلقت في إطار خطة عودة الحياة لتنمية قدرات الباحثين عن العمل والخريجين في مجالات تخصصية يحتاجها سوق العمل.

كما تم التطرق إلى آليات تنظيم سوق العمل وتفعيل التفتيش العمالي، وفي الختام شدد “العابد” على أهمية تقديم الخدمات المقدمة للمواطن واستمرار التدريبات كما أوصى بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية على أهمية تطبيق معايير الصحة والسلامة في بيئة العمل لضمان سلامة العاملين في القطاعين العام والخاص.

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