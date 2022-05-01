اقتصاد

شركة البريقة توزع أكثر من 1000 أسطوانة غاز في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت شركة البريقة لتسويق النفط الأحد، توزيع 1050 أسطوانة غاز طهي على 4 نقاط حددتها في مدينة طرابلس، تم تغذيتها من مستودع الهاني للحد من ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

وقالت البريقة في بيان إن البيع سيكون مباشرة للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد بدينارين للأسطوانة الواحدة، وإن أماكن تمركزات شاحنات شركة البريقة ستكون متواجدة في عرادة بالقرب من المستوصف، ووسط مدينة طرابلس عند مسجد بورقيبة، وفي منطقة بوسليم بالقرب من مستشفى الحوادث، وفي منطقة باب بن غشير بالقرب من السجل المدني.

وتشهد أسعار أسطوانات الطهي ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء بالعاصمة طرابلس، مع اقتراب عيد الفطر، بينما تحافظ على ارتفاعها في الجنوب الليبي بأسعار تقارب 60 ديناراً للأسطوانة الواحدة.

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قناة 218 الليبية

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