سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 01 مايو 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 01 مايو 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 01 مايو 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0625 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.0550 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.0700 دينار

الدولار الامريكي – مصراتة 5.0625 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.0650 دينار

اليورو – طرابلس = 5.285 ~5.290 دينار

اليورو – بنغازي = 5.290 ~5.295 دينار

الجنية الإسترليني 6.3400 دينار

الليرة التركية 0.33 دينار

الدينار التونسي 1.65 دينار

الجنية المصري 0.27 دينار

الدينار الأردني 6.85 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب225.0 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب262.5 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب300.0 دينار

ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2100 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.22 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.23 “مصرف الوحدة” – 5.12 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.