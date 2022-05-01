قناة السويس تحقق إيرادات قياسية عند 629 مليون دولار في أبريل

حققت قناة السويس المصرية إيرادات شهرية قياسية في تاريخها، بلغت 629 مليون دولار خلال أبريل الماضي، وبلغت قيمة الإيرادات في الفترة ذاتها من العام الماضي 553.6 مليون دولار.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان مرور 1929 سفينة عبر القناة، بزيادة قدرت بـ6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما سجل إجمالي الحمولات الصافية ارتفاعاً غير مسبوق بنسبة 114.5 مليون طن.

وأشار ربيع إلى أن عدد ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال وناقلات الحاويات التي مرت عبر القناة في أبريل الماضي، سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وفي مطلع أبريل الماضي ذكرت الهيئة أن القناة سجلت إيرادات بقيمة 69 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً من 1.4 مليار دولار، في الفترة نفسها من العام الماضي.

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