ألمانيا تستعد للاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية

قالت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، إنّ الدولة بصدد الحد من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة خاصة النفط والفحم، وهي مستعدة للحصول عليها من مصادر بديلة.

وأشارت الوزارة في تقرير رسمي إلى أن الاعتماد على النفط الروسي تراجع بنسبة 12% في الوقت الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه نسبة الاعتماد على النفط الروسي 35%.

وأكدت الوزارة انخفاض الاعتماد على الغاز الروسي من 55% في العام الماضي، إلى حوالي 35% في الوقت الحالي.

كما تراجع معدل اعتماد ألمانيا على الفحم الروسي إلى حوالي 8% الآن، مقارنة بـ 50%.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أكدت في مطلع أبريل الماضي، رغبة ألمانيا في أن تصبح مستقلة عن الفحم الروسي بحلول الخريف القادم.

يُذكر أنّ إنهاء واردات الفحم من روسيا على الفور سيؤدي إلى نقص في الفحم، بعد أسابيع قليلة.

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