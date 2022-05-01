برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب محتجزة في أوكرانيا

كشف مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في ألمانيا مارتن فريك، عن وجود نحو 4.5 ملايين طن من الحبوب محتجزة داخل السفن في الموانئ الأوكرانية، ولا يمكن استغلالها بسبب توقف الشحن البحري بفعل الحرب.

فريك أكد أن برنامج الأغذية وفر مساعدات لنحو 2.5 مليون أوكراني، مضيفاً أن هناك حاجة لإيصال الطعام لأوكرانيا، ولكن أيضاً هناك حاجة ماسة لإخراجه من المنطقة وتوزيعه حول العالم للتخفيف من حدة أزمة الغذاء العالمية.

وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا إلى تعطل نحو 90% من صادرات الحبوب في البلاد، ونصف إجمالي صادراتها، وقبل الحرب كانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب والبذور الزيتية شهرياً، بينما تراجعت الصادرات إلى 300 ألف طن في مارس الماضي.

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