خلال تهنئة عيد العمّال.. العابد: الحكومة تسعى لإيجاد الحلول للعاملين بالشركات المتعثرة وصرف مرتباتهم

هنّأ وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد الرضا” العمّال وأصحاب المهن بمناسبة عيد العمّال الذي يُصادف الأول من مايو من كل عام.

قائلاً:”نُهدي إلى العمّال في ليبيا في مختلف المجالات أرقى عبارات الود والاحترام، نحتفل ونبني ونتضامن معاً سويّاً ونشد بسواعدنا لبناء الوطن وتحقيق التنمية”.

مُضيفاً:”نعمل كشريك مع العمال وأصحاب العمل لإعادة القيمة الحقيقية وتعزيز مكانة العمال، نسعى إلى النهوض بالشركات الليبية المتعثرة وصرف مرتبات العاملين بها ونهدف إلى حصول العامل على حقه وقيامه بواجبه الوطني في بناء الدولة”.

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