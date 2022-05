تسجيل أعلى إيراد شهري في تاريخ قناة السويس المصرية

أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، الأحد، أن إحصاءات الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل سجلت رقما قياسيا جديدا وغير مسبوق على مدار تاريخ القناة، بلغ 629 مليون دولار.

كما كشف رئيس هيئة قناة السويس أنه تم تسجيل أكبر حمولة شهرية صافية بإجمالي قدره 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ربيع قوله إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر إبريل 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي، أي بفارق 115 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 6.3%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن ( أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة) مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر إبريل من العام الماضي، بفارق 4.3 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.9%.

وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر أبريل من العام الميلادي 2022 سجلت 629 مليون دولار كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة، مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر إبريل من العام الماضي، أي بفارق 75.4 مليون دولار، وبنسبة زيادة قدرها 13.6%.

وأوضح ربيع أن التقارير الملاحية خلال شهر أبريل 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد الناقلات بنسبة 25.8%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 9%، فيما بلغت نسبة زيادة ناقلات الغاز الطبيعي المسال 12%، كما زادت أعداد حاملات السيارات بنسبة 6.6%، وهو ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري.

وكشف رئيس الهيئة أن إحصاءات الملاحة تسجل زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى إبريل عبور 7232 سفينة، مقابل عبور 6395 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي، بفارق بلغ 837 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 13.1%، فيما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال الفترة من يناير إلى إبريل من العام الجاري بنسبة 6.5% بواقع 427.9 مليون طن، مقابل 401.9 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 26 مليون طن.

ولفت إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعا ملحوظا رغم التحديات المختلفة، حيث حققت إحصاءات الملاحة خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2.3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 18.4% ، بفارق 360.4 مليون دولار.

وأوضح رئيس الهيئة أن المؤشرات الحالية لحركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد، رغم التحديات العالمية الراهنة.

