“باشاغا”: كلي ثقة بنجاح مساعينا في إعادة فتح وإنتاج وتصدير النفط قريبآ

تحدث رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” قائلاً: لاشك أن النفط هو المصدر الأساسي لدخل الدولة الليبية، وإقفاله يعتبر كارثة اقتصادية كبيرة وعندما ذهبنا وتواصلنا مباشرة مع أهالي منطقة الهلال النفطي واستمعنا إلى شكواهم ولمسنا معاناتهم قالوا أنهم يتألمون من قرار قفل النفط، ولا يرضون أن يلحق الأذى بالدولة أو الإضرار بمصالح الشعب الليبي ولكنهم نادوا بأعلى صوت بحقوقهم الدنيا ولم يستمع لهم أحد .

وقال كذلك: قامت الحكومة الليبية بمخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط للتعاون والعمل المشترك معنا لوضع آليات والترتيبات اللازمة والكفيلة باستئناف إنتاج وتصدير النفط وضمان عدم التصرف في إيراداته بالمخالفة للمصلحة العامة والقانون.

كما أكد “باشاغا” في ذات السياق قائلاً: أنا كلي ثقة بنجاح مساعينا في إعادة فتح وإنتاج وتصدير النفط قريبآ جداً.

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