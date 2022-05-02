مصادر تؤكد لصدى إطلاق سراح وزير الصحة ووكيل الوزارة بحكومة الوحدة الوطنية

أكدت مصادر مطلعة لصدى الاقتصادية الإفراج عن وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي ووكيل الوزارة سمير كوكو.

وكان مصدر مسؤول بديوان المحاسبة قد كشف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن التقرير الذي تم القبض على آثره وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي”.

حيث أفادنا المصدر حصرياً بأن التقرير من ضمن مخرجات اللجنة المشكلة لفحص ومتابعة مخصصات ميزانية الطوارئ لوزارة الصحة فمن ضمن المخالفات تكليفات توريد مصانع الاكسجين بالاضافة لعدم وجود إجراءات تنظم العمل مثل اعداد الإحتياج والمواصفات الفنية ودراسة العروض .

وتابع بالقول: للأسف تبين الإرتفاع الغير مسبوق في الأسعار من خلال التواصل المباشر مع الشركات المصنعة والتي تبين من خلالها القيمة الحقيقية والفعلية لأسعار المصانع الموردة من خلال التكليفات الصادرة عن الوزارة والتي تضخمت بنسب كبيرة تتجاوز 500‎%‎ أي خمس وست اضعاف التكلفة الفعلية .

بالإضافة للعديد من المخالفات تخص التصرف بمخصصات هذا البند ولازالت العديد من الملفات طور التجهيز توطئة للإحالة لمكتب النائب العام بحسب المصدر.

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