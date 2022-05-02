تراجع سعر الذهب اليوم بسبب ضغوط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية

(رويترز) – تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 مايو 2022 مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على الذهب وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1890.69 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحد في المئة إلى 1893.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب واحد في المئة يوم الجمعة بعد تراجع الدولار الأمريكي لكنه أنهى شهر أبريل نيسان بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت اسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.66 دولار للأوقية كما انخفض سعر البلاتين اليوم 0.2 في المئة إلى 929.51 دولار كما تراجع سعر البلاديوم اليوم 1.7 في المئة إلى 2281.99 دولار.