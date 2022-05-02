اقتصاد

غازبروم تعلن عن تراجع حاد لصادرات الغاز الطبيعي نحو أوروبا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت شركة غازبروم الروسية إن مبيعات الغاز الطبيعي اليومية إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا انخفضت بشكل كبير بين يناير وأبريل الماضيين، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي

وفي مقابل ذلك، سجلت شحنات الغاز الروسي إلى الصين عبر أنابيب قوة سيبيريا ارتفاعًا بموجب عقد ثنائي وقّعه البلدان خلال فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، توقعت جازبروم أن يشهد إنتاج الغاز هذا العام انخفاضًا بنحو أربعة في المئة، في إشارة إلى أثر العقوبات على روسيا.

وأوقفت جازبروم في 27 أبريل الماضي إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا؛ بسبب خلاف على المدفوعات مع أوروبا التي تحاول إيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية.

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قناة 218 الليبية

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