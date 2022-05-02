العابد: نعمل على صرف مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة

أفاد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة على العابد أن وزارته تعمل على إيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالشركات المتعثرة وصرف مرتبات العاملين بها وزيادة القدرة الإنتاجية.

وأضاف، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن وزارة العمل والتأهيل تهدف إلى القضاء على الفقر والبطالة من خلال حصول العامل على حقه وقيامه بواجباته لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكانت لجنة حصر الشركات المتعثرة والمنسحبة في وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة، قد أعلنت عن استمرارها في استقبال ملفات العاملين الراغبين في تسوية أوضاعهم الإدارية، حتى 17 أبريل المنصرم، موضحة أنها تعكف على وضع حلول جذرية لهذا الملف

وقُدّر حجم القوة العاملة في هذه الشركات نحو 17 ألف فرد خسروا وظائفهم؛ بسبب الأوضاع الأمنية التي أجبرت الشركات الأجنبية على ترك البلاد عام 2011.

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