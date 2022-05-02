اقتصاد

شركة البريقة توزع أسطوانات غاز الطهي من مستودعات المنطقة الغربية والجنوبية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة عمليات منطقة طرابلس التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز عن كميات أسطوانات غاز الطهي الموزعة على محطات مناطق الجبل وترهونة وضواحي طرابلس.

وأشارت بيانات الشركة إلى توزيع 210 أسطوانات على 68 محطة توزيع في مناطق طرابلس وضواحيها بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت شركة البريقة أن مخصصاتها من اسطوانات غاز الطهي المرسلة تجاه منطقة الجبل وترهونة استهدفت 32 محطة توزيع من منطقة القواسم وحتى يفرن والزنتان بواقع 210 أسطوانات غاز منزلي على أن تباع بالسعر الرسمي المحدد بدينارين.

يأتي هذا ضمن خطة إدارات التوزيع التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط لتغطية الطلب المحلي على المحروقات من غاز الطهي و البنزين والديزل بعد ارتفاع أسعارها بالسوق السوداء في ظل ارتفاع غالبية السلع الأساسية .

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قناة 218 الليبية

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