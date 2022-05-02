اقتصاد

عبر وزارة العمل بقيادة “العابد”.. وزير القوة العاملة المصري يكشف تفاصيل الربط الإلكتروني مع ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف وزير القوى العاملة بدولة مصر العربية “محمد سعفان” عن أهم ما حققته وزارته ، حيث أكد على الربط الإلكتروني مع ليبيا عبر وزارة العمل والتأهيل بقيادة “علي العابد” .

وذلك لتنظيم وحوكمة تنقل العمالة المصرية مع إطلاق منظومة وتسجيل أول طلب استقدام .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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