تعرف على عروض شركات الاتصالات “LTT والمدار وليبيانا” بمناسبة عيد الفطر

أعلنت شركات الاتصالات “LTT والمدار وليبيانا” عن عروضها بمناسبة عيد الفطر، والتي شملت عرض العيد من شركة “LTT” باشتراك إنترنت غير محدود لمدة ثلاثة أيام وتحميل مجاني دون قيقات محددة بقيمة 10 دينار لمشتركي “ADSL” و15 دينار لمشتركي خدمة “4G”.

وأعلنت شركة المدار الجديد عن عرض العيد وهو قيمة إضافية مع كل عملية تعبئة “كرت 5 مع رصيد إضافي 5 دينار وكرت 10 برصيد إضافي 10 دينار وكرت 20 مع رصيد إضافي 20 دينار وكرت 40 برصيد إضافي 40 دينار” مع صلاحية لمدة 5 أيام.

أما شركة ليبيانا للهاتف المحمول فعرضها للعيد عبارة عن باقات مكونة من دقائق ورسائل وحصة الانترنت، بحيث يتحصل المشترك على ضعف حصة الباقة مع إمكانية إهداء الباقة لمشترك آخر.

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