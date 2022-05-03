الاتحاد الأوروبي: عقوبات جديدة على روسيا تشمل النفط.. في طريقها إلى التنفيذ

يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على موسكو، هذا الأسبوع، تستهدف مبيعات النفط الروسي بعد إعلان ألمانيا استعدادها للحد من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة خاصة النفط والفحم.

و قال وزير الاقتصاد الألماني إن الدولة قادرة على تحمل حظر النفط الروسي وهي تجهز للحصول عليه من مصادر أخرى.

من جانبه، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بعدم رفع العقوبات حتى يوقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق للسلام مع أوكرانيا.

وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى أن الاعتماد على النفط الروسي تراجع بنسبة 12% في الوقت الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت نسبة الاعتماد على النفط الروسي فيه 35%.

وأكدت الوزارة انخفاض الاعتماد على الغاز الروسي من 55% في العام الماضي، إلى حوالي 35% في الوقت الحالي

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