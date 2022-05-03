تحولت عن موقفها.. ألمانيا تؤيد فرض حظر على واردات النفط الروسي

أبدت ألمانيا الاثنين استعدادها لدعم فرض الاتحاد الأوروبي حظرا فوريا على النفط الروسي، وذلك في تحول عن موقفها السابق، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لأوروبا بفرض مثل هذا الحظر في غضون أيام.

وأشار وزير المالية الألماني إلى أنه “باستخدام الفحم والنفط، من الممكن التخلي عن الواردات الروسية الآن، لكنه لم يستبعد ارتفاع أسعار الوقود، فيما استبق وزير الاقتصاد روبرت هابيك محادثات في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين، بالتأكيد على أن بلاده ليست ضد حظر نفطي على روسيا، رغم ما يشكله ذلك من عبء ثقيل.

يأتي هذا التحول في الموقف الألماني في ظل ضغوط متزايدة داخلية وخارجية، يتعرض لها المستشار أولاف شولتس لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه روسيا.

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