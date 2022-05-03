اقتصاد

ميناء طرابلس..وصول 50 سيارة وأكثر من 100 حاوية بضائع

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري الناقلة “فيكتوري رورو” لتفريغ حمولتها من السيارات وعددها 50 سيارة.

وأعلنت إدارة الميناء، عبر موقعها على الانترنت، عن دخول الباخرة “فينتو دي بونينتي” وعلى متنها 110 حاويات من السلع المتنوعة.

ومن المتوقع أن تستقبل أرصفة الميناء السفينة “أي كاي حمزة”، وسيكون على متنها أربعة آلاف وخمسمائة طن من القمح.

ومن المنتظر أيضًا دخول الباخرة “أولغا” ستكون محملة بأكثر من 230 حاوية من السلع المختلفة.

وفي 28 أبريل الماضي، استقبلت أرصفة الميناء أكثر من أربعة آلاف طن من القمح على متن السفينة “برينسيس آمنة”.

 

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قناة 218 الليبية

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