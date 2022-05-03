سعر صرف اليورو يستقر قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات

استقر اليورو يوم الثلاثاء قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات أمام الدولار الامريكي قبل كلمة من المقرر أن تلقيها كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

ونزل سعر صرف الدولار الامريكي قليلا عن أعلى مستوياته في 20 عاما أمام سلة عملات قبل رفع متوقع للفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، حيث انصب اهتمام المستثمرين على احتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بأكثر من المتوقع.

وكانت المخاوف بشأن التضخم والنمو ونقص إمدادات الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لغزوها أوكرانيا دفعت اليورو للانخفاض بحوالي 15 بالمئة أمام الدولار خلال ثلاثة أشهر.

وأظهرت بيانات تراجع معدل البطالة الألماني على الرغم من أن الحرب الأوكرانية تبطئ الانتعاش المستمر منذ رفع قيود الجائحة.

ونزل اليورو إلى 1.05075 دولار بحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش. وكان قد انخفض إلى 1.0407 دولار يوم الخميس وهو أدنى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2017.

واستقر سعر صرف الدولار عند 103.54 أمام سلة عملات بعد أن بلغ 103.48 يوم الخميس وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2002.

وسجل سعر صرف الين الياباني 130.10 ين للدولار الامريكي بعد أن بلغ 131.24 ين للدولار يوم الخميس وهو أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2002.