اسعار الذهب اليوم تتراجع إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف

(رويترز) – انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022 إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير شباط إذ حد الدولار القوي والرفع الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية من جاذبية المعدن النفيس كوسيلة تحوط من التضخم.

وبحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1854.21 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أدنى مستوياته منذ 16 فبراير شباط. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1854.40 دولار للأوقية.

وظل الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين من الخارج في حين بلغت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات القياسية ثلاثة بالمئة لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 2018.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وزاد سعر البلاتين اليوم 0.3 بالمئة إلى 938.34 دولار للأوقية، بينما صعدت اسعار البلاديوم اليوم 0.9 بالمئة إلى 2236.43 دولار للأوقية.