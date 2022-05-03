اقتصاد

أوكرانيا: ارتفاع غير مبرر لرسوم صادرات الحبوب عبر الدانوب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية أن مصدري الحبوب عبر نهر الدانوب ثاني أطول الأنهار الأوروبية يواجهون ارتفاعًا سريعًا في رسوم شحن الحبوب في مينائي ريني وإسماعيل على ضفة الدانوب.

وأشار المستشار فاديم دنيسينكو إلى أن سعر رسوم شحن الحبوب في مينائي ريني وإسماعيل كان يبلغ نحو 5.69 يورو ولكنه ارتفع في أبريل إلى 15 يورو للطن ليشهد خلال مايو الحالي أكبر زيادة بقيمة 20 يورو للطن.

وتابع دنيسينكو أن الجهود المبذولة لتحسين ظروف التصدير ليست عند المستوى المطلوب في ظل حالة الاحتكار التي تشهدها السوق ، ناهيك عن استمرار إغلاق الموانئ الأوكرانية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأغلقت أوكرانيا رسميا أربعة موانئ على البحر الأسود وبحر آزوف استولت عليها القوات الروسية، وفقًا لما أوردته وزارة الزراعة الأوكرانية.

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قناة 218 الليبية

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