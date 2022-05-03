سعر الروبل الروسي يرتفع بقوة في وجه الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية

أعلن مفوض الطاقة من الاتحاد الأوروبي أن المنطقة ستعلن في وقت لاحق من اليوم الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تشمل الموجة حظرًا لواردات النفط الروسية، بيد أن الدول الأوروبية تشير لاستحالة التخلي عن الغاز الروسي في الوقت الراهن، وإلا ستعجز أوروبا عن مواجهة الشتاء المقبل، وستشهد موجة تضخم أعنف من الحالية.

ويرتفع سعر الروبل الروسي عند 67 روبل للدولار، بارتفاع نسبته 5%.

واستطرد المفوض بأن أوروبا تخطط لاستبدال ثلثي واردات الغاز الروسي، فيما يرتفع الغاز الطبيعي بقوة لـ 8 دولار.