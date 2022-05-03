لماذا رفعت مصر سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها؟

قررت وزارة المالية في مصر رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها، بدءا من الأمس الأحد أول شهر مايو، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من خارج البلاد.

وكانت حكومة مصر قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية و الدولار ، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب.

وحسب مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية، فإن الهدف من معاودة العمل بتحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية وأهمها الدولار الأمريكي في مصر يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد، خاصة بعد قرار البنك المركزي في 21 مارس الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، الذي نتج عنه ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وشدد المصدر على أن عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات الحكومية، تجعلها موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها مصر في الفترة الحالية.