تراجع صادرات النفط الليبية لأدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020

تراجعت صادرات النفط الليبية في شهر أبريل 2022 إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر عام 2020 بسبب الإغلاقات التي نفذها محتجون في بعض موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي قبل ثلاثة أسابيع، بحسب تحليل بيانات حديث نشرته الثلاثاء وكالة بلومبيرغ.

وأشار التقرير الحديث إلى تراجع الصادرات النفطية في الشهر الماضي إلى 819 ألف برميل يوميا مقابل 979 ألف برميل يوميًا في مارس 2022.

وبحسب بيانات بلومبيرغ؛ فإن دول إيطاليا وإسبانيا والصين كان لها النصيب الأكبر من صادرات النفط الليبية هذا العام.

وكانت المؤسسة قد أعلنت، مطلع الأسبوع، رفع حالة القوة القاهرة مؤقتا عن مرفأ الزويتينة النفطي بعد اتفاق توصلت إليه مع المحتجين، ستتمكن من خلاله تصدير بعض الشحنات المحدودة لتفادي “كارثة” بيئية محتملة بسبب تهالك البنية التحتية وخزانات النفط في الميناء الواقع بمنطقة الهلال النفطي.

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